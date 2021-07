Covid, 808 nuovi casi con 141.640 tamponi e altri 12 decessi (Di domenica 4 luglio 2021) In Italia ci sono 808 nuovi casi di coronavirus a fronte di 141.640 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 932 con 228.127 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) In Italia ci sono 808di coronavirus a fronte di 141.640effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 932 con 228.127 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 808 nuovi positivi e 12 morti ?? - Agenzia_Italia : Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi Nella prima domenica di luglio 808 casi e 22 morti, positività all… - fainformazione : Covid al 4 luglio 2021: indice di positività allo 0,57%, 8 i nuovi decessi Sono stati 808 (ieri erano stati 932 ),… - fainfocronaca : Covid al 4 luglio 2021: indice di positività allo 0,57%, 8 i nuovi decessi Sono stati 808 (ieri erano stati 932 ),… - sulsitodisimone : Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi Nella prima domenica di luglio 808 casi e 22 morti, positività all… -