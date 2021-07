Covid, 808 casi e 12 morti. Gelmini: troppi sessantenni non vaccinati, andiamoli a trovare a casa (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 808 i nuovi casi di coronavirus e 12 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Con 141.640 tamponi il tasso di positività sale allo 0,57% (ieri i tamponi erano 228.127 tamponi e il tasso di positività era allo 0,4%).Continua il calo delle terapie intensive: 197 (-3). Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.364 (-30). Sono 1.706 i nuovi guariti. Gelmini: troppi ultrasessantenni ancora senza protezione, convinciamoli Restano ancora sotto mille i nuovi casi di Covid mentre ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 808 i nuovidi coronavirus e 12 iregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Con 141.640 tamponi il tasso di positività sale allo 0,57% (ieri i tamponi erano 228.127 tamponi e il tasso di positività era allo 0,4%).Continua il calo delle terapie intensive: 197 (-3). Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.364 (-30). Sono 1.706 i nuovi guariti.ultraancora senza protezione, convinciamoli Restano ancora sotto mille i nuovidimentre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - MediasetTgcom24 : Covid, 808 nuovi casi con 141.640 tamponi e altri 12 decessi #covid - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 808 nuovi positivi e 12 morti ?? - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 808 nuovi casi con 141.640 tamponi e altri 12 decessi #covid - SecolodItalia1 : Covid, 808 casi e 12 morti. Gelmini: troppi sessantenni non vaccinati, andiamoli a trovare a casa… -