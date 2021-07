Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 4 luglio 2021 (Di domenica 4 luglio 2021) Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 4 luglio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid-19 di oggi 4 luglio 2021: 808 contagiati12 morti1.706 guariti -7 terapie intensive -30 ricoveri 141.640 tamponiTasso di positività: 0,6% (+0,2%) 53.203.327 ... Leggi su zon (Di domenica 4 luglio 2021)-19, pubblicato ildicontenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia inLa Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in. Questi i dati del-19 di: 808 contagiati12 morti1.706 guariti -7 terapie intensive -30 ricoveri 141.640 tamponiTasso di positività: 0,6% (+0,2%) 53.203.327 ...

Advertising

corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #4luglio: più aiuti in arrivo per #auto e #alberghi. #JpMorgan… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 808 nuovi positivi e 12 morti ?? - pizzzardone : #Azzurri #EURO2020 #ItaliaBelgio @robymancio Credo che ci sia una certa coerenza negli anni del COVID. Il campiona… - ilcirotano : Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi. Nella prima domenica di luglio positività allo 0,57% - -