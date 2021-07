Cosa pensano veramente le ragazze della posizione del missionario: dicci la verità, lo hai pensato anche tu (Di domenica 4 luglio 2021) A Cosa pensano veramente le ragazze mentre fanno l’amore? Noi lo sappiamo, ma tu? Ecco la classifica di tutto quello che ci passa per la testa durante la posizione del missionario. A chi non è capitato di alzare lo sguardo, magari durante un rapporto intimo particolarmente impegnativo, e di vedere il proprio partner, ehm, distratto? L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 luglio 2021) Alementre fanno l’amore? Noi lo sappiamo, ma tu? Ecco la classifica di tutto quello che ci passa per la testa durante ladel. A chi non è capitato di alzare lo sguardo, magari durante un rapporto intimo particolarmente impegnativo, e di vedere il proprio partner, ehm, distratto? L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ascochita : RT @GabrieleIuvina1: #DdlZan Volete sapere cosa ne pensano gli psicologi? Bene. ?? In Italia non sussiste alcun vuoto normativo da colmare… - stefania_mileto : @iannetts70 @claudeger55 Chissà cosa pensano i sindacati dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ?? - Blackskorpion4 : RT @GabrieleIuvina1: #DdlZan Volete sapere cosa ne pensano gli psicologi? Bene. ?? In Italia non sussiste alcun vuoto normativo da colmare… - riccard77650870 : RT @GabrieleIuvina1: #DdlZan Volete sapere cosa ne pensano gli psicologi? Bene. ?? In Italia non sussiste alcun vuoto normativo da colmare… - Mari19660 : @ANNAQuercia @NincoSud Tanti. I genitori della bambina, cosa ne pensano? -