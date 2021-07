CorSera: Barella ha la fame dei giovani e la testa dei senatori, non si ferma mai (Di domenica 4 luglio 2021) Sul Corriere della Sera, Paolo Tommaselli scrive di Nicolò Barella, uno che quando c’è da farsi in quattro si fa sempre trovare presente. “Perché se c’è da fare qualcosa in più, «Bare» è sempre in prima fila, se c’è da fare un salto di qualità lui si fa trovare pronto, se c’è da crescere e da trascinare lui è lì davanti. A tirare la carretta”. A 24 anni, Barella, come Donnarumma e Chiesa, “ha la fame dei giovani e la testa dei senatori”. “il 24enne Barella ci mette maturità, intensità ma anche quel pizzico di follia che fa la differenza: sintesi normale per uno che è nato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) Sul Corriere della Sera, Paolo Tommaselli scrive di Nicolò, uno che quando c’è da farsi in quattro si fa sempre trovare presente. “Perché se c’è da fare qualcosa in più, «Bare» è sempre in prima fila, se c’è da fare un salto di qualità lui si fa trovare pronto, se c’è da crescere e da trascinare lui è lì davanti. A tirare la carretta”. A 24 anni,, come Donnarumma e Chiesa, “ha ladeie ladei”. “il 24enneci mette maturità, intensità ma anche quel pizzico di follia che fa la differenza: sintesi normale per uno che è nato ...

