Coronavirus, oggi nel Lazio 83 nuovi casi (61 a Roma). D'Amato: 'Tutti i parametri sono in calo' (Di domenica 4 luglio 2021) Su oltre 6.000 tamponi e quasi 15.000 antigenici (per un totale di oltre 21.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 83 nuovi casi positivi (-2 rispetto a ieri) e 2 decessi (-1). "I ricoverati sono 155. I guariti sono 145, le terapie intensive sono 37 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 61. Tutti i parametri sono in calo, si continua a ...

