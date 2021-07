Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morta 84enne con gravi malattie precedenti al contagio. Nessun nuovo caso positivo: il bollettino (Di domenica 4 luglio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 114 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 84 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 66.282. Di queste, 36.319 sono prime ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 114 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19.o è risultatoal test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 84 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 66.282. Di queste, 36.319 sono prime ...

