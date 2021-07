Coronavirus Italia, bollettino del 4 luglio: 12 vittime, 808 positivi, tasso allo 0,57%, i dati del ministero (Di domenica 4 luglio 2021) Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva: sono 197, con un calo di 7 unità. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 7, mentre erano stati 2 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva: sono 197, con un calo di 7 unità. Gli ingressi giornalieri, secondo ideldella Salute, sono 7, mentre erano stati 2 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero del… - teleischia : CORONAVIRUS. IN ITALIA, DATI DI OGGI: 808 I NUOVI POSITIVI, 12 I DECEDUTI - piemarcy : RT @Libero_official: Il #bollettino del 4 luglio: 808 nuovi casi e 12 morti. Per il ministro Roberto Speranza, 'la sfida ancora non è vinta… - Libero_official : Andrea #Crisanti prevede, 'un autunno in cui ci sarà un incremento dei casi', e boccia i test antigernici: 'In vaca… -