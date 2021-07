Coronavirus in Toscana, 49 nuovi casi: un solo decesso (Di domenica 4 luglio 2021) In Toscana sono 244.484 i casi di positività al Coronavirus, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ... Leggi su pisatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Insono 244.484 idi positività al, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). Isono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...

Toscana coronavirus, 50 nuovi contagi e tre decessi nelle ultime 24 ore La Repubblica Firenze.it Rivoluzione digitale, ecco la nuova app ''Toscana Salute'' Al via da oggi, 2 luglio, la nuova app della Regione ''Toscana Salute'', progettata, integrata e perfezionata dal settore Sanità digitale e innovazione, per rendere a portata di mano, e più agevole pe ...

Covid Italia 4 luglio, i nuovi positivi sono 808 / LIVE Roma, 4 luglio 2021 - In Italia ci sono 808 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 141.640 tamponi effettuati, e 12 decessi. Il giorno precedente l'incremento era stato di 932 con 228.127 test eseguit ...

