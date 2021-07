Coronavirus in Piemonte, il bollettino del 4 luglio: 40 nuovi casi, nessun morto per il sesto giorno consecutivo (Di domenica 4 luglio 2021) I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 94 (-3) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 673 Leggi su lastampa (Di domenica 4 luglio 2021) I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 94 (-3) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 673

