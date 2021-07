Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 808 nuovi casi (Di domenica 4 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 4 luglio 2021, registrano 808 casi e 12 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, scende il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 44.664 con un decremento di -912. 7 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.706 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 42021, registrano 808e 12 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, scende il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 44.664 con un decremento di -912. 7 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.706 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

