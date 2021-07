Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 808 nuovi casi, i morti sono 12 (Di lunedì 5 luglio 2021) sono 808 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 932), a fronte di 141.640 tamponi giornalieri effettuati (ieri 228.127). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (ieri 0,4%). sono 12 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 197 (-7), con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021)808 icontagi di Covid-19 in(ieri 932), a fronte di 141.640 tamponi giornalieri effettuati (ieri 228.127). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (ieri 0,4%).12 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive197 (-7), con 7ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 4sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

