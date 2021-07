Coronavirus, 808 nuovi positivi: incidenza allo 0,6%. Nell’ultima settimana solo 300 casi in meno della precedente. I morti sono 12 (Di domenica 4 luglio 2021) La settimana si conclude con 808 nuovi casi (incidenza 0,6% su 141.640 tamponi) di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia: un numero che porta il totale degli ultimi sette giorni a 5.260, in calo rispetto ai 5.581 del periodo 21-27 giugno. Il contagio diminuisce ancora quindi, anche se rallenta la flessione sia in termini assoluti che percentuali. Ma se il numero dei nuovi positivi sembra non scendere più rapidamente come prima, continua il calo della pressione sugli ospedali. Nelle ultime 24 ore sono 30 i ricoverati in meno con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Lasi conclude con 8080,6% su 141.640 tamponi) di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia: un numero che porta il totale degli ultimi sette giorni a 5.260, in calo rispetto ai 5.581 del periodo 21-27 giugno. Il contagio diminuisce ancora quindi, anche se rallenta la flessione sia in termini assoluti che percentuali. Ma se il numero deisembra non scendere più rapidamente come prima, continua il calopressione sugli ospedali. Nelle ultime 24 ore30 i ricoverati incon ...

