Coronavirus, 12 decessi in 24 ore. Sale il tasso di positività (0,6%) e gli ingressi in terapia intensiva (Di domenica 4 luglio 2021) Il bollettino del 4 luglio Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi, 4 luglio, registra 12 decessi da Coronavirus avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto ai ieri, quando le morti segnalate erano state 22. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva a quota 127.649. A scendere sono anche i contagi. Il monitoraggio di oggi segnala 808 nuovi positivi, (ieri 932). La situazione negli ospedali Sul fronte della pressione ospedaliera il monitoraggio registra un aumento degli ingressi in terapia intensiva: dalle 2 ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Il bollettino del 4 luglio Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi, 4 luglio, registra 12daavvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto ai ieri, quando le morti segnalate erano state 22. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva a quota 127.649. A scendere sono anche i contagi. Il monitoraggio di oggi segnala 808 nuovi positivi, (ieri 932). La situazione negli ospedali Sul fronte della pressione ospedaliera il monitoraggio registra un aumento degliin: dalle 2 ...

Advertising

RaiNews : Questa settimana la Russia, alle prese con la variante Delta, ha segnato cinque record giornalieri consecutivi per… - sole24ore : ?? #Coronavirus, nella settimana epidemiologica 26 giugno - 2 luglio i nuovi casi sono stati 5.131 (-7,5% dai 5.549… - RaiNews : #Covid: in #Italia 808 nuovi casi e 12 decessi in 24 ore, con 141.640 tamponi - torinotoday : #coronavirus #COVID19 #vaccino #Piemonte Per il sesto giorno consecutivo non si registrano decessi di persone posit… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid in Italia 12 decessi nelle ultime 24 ore - -