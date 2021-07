Copa America: Gabriel Jesus, intervento killer sull’avversario [VIDEO] (Di domenica 4 luglio 2021) Gabriel Jesus, intervento killer sull’avversario. Questa la frase maggiormente utilizzata per descrivere l’entrata, davvero scomposta, del calciatore brasiliano in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Un fallo che, ovviamente, non è passato inosservato durante la gara Brasile-Cile valevole per i quarti di finale della Copa America 2021. L’attaccante dei Citizen, dopo l’intervento più consono alle arti marziali, si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso. Un epilogo diverso dalla sua espulsione, in effetti, avrebbe stonato con le regole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021). Questa la frase maggiormente utilizzata per descrivere l’entrata, davvero scomposta, del calciatore brasiliano in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Un fallo che, ovviamente, non è passato inosservato durante la gara Brasile-Cile valevole per i quarti di finale della2021. L’attaccante dei Citizen, dopo l’più consono alle arti marziali, si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso. Un epilogo diverso dalla sua espulsione, in effetti, avrebbe stonato con le regole ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica Eliminato il Cile di @Alexis_Sanchez e @kingarturo23 ?? - toisports : Lionel Messi stars as Argentina set up Colombia Copa America semi-final READ: - SkySport : Copa America, che notte su Sky! Gli ultimi due quarti LIVE #SkyCopaAmerica #CopaAmerica #SkySport #UruguayColombia… - NewsFootball365 : #football Copa America: Lionel Messi inspires Argentina to set up Colombia semi-final - RushPLS : Pedri x Messi bagging Euros & Copa America?????????? -