Copa América – Brasile-Cile 1-0: gol e highlights | VIDEO (Di domenica 4 luglio 2021) Gol e highlights di Brasile-Cile 1-0 della Copa América: una rete dell'ex rossonero Lucas Paquetá trascina la 'Seleção' in semifinale Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Gol edi1-0 della: una rete dell'ex rossonero Lucas Paquetá trascina la 'Seleção' in semifinale

Advertising

juventusfc : La @FCFSeleccionCol ???? di @Cuadrado avanti! Saranno 8?? i bianconeri impegnati nelle semifinali di #EURO2020 e… - Inter : ?? | #CopaAmerica Eliminato il Cile di @Alexis_Sanchez e @kingarturo23 ?? - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol e Argentina in semifinale, si ferma l’Uruguay ?? - FCatarella13 : RT @juventusfc: La @FCFSeleccionCol ???? di @Cuadrado avanti! Saranno 8?? i bianconeri impegnati nelle semifinali di #EURO2020 e #CopaAméri… - iamdihealer : RT @bakrningii: Copa America and Euro -

Ultime Notizie dalla rete : Copa América Cile, infortunio per Sanchez. L'Inter pensa al futuro dell'attaccante L'Inter ora si interroga sul da farsi Alexis Sanchez, dopo quasi tre settimane di assenza per infortunio, è tornato in campo la scorsa notte nei quarti di Copa America tra Brasile e Cile. Solo un ...

VIDEO/ Argentina Ecuador (3 - 0): highlights e gol. Messi super: è semifinale! ...dallo stadio Olímpico Pedro Ludovico di Goiânia (Brasile) si gioca alle ore 3.00 italiane della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio e sarà l'ultimo quarto di finale in programma per la Copa ...

Newmarket | QIPCO 1000 Guineas 2021 SNAI Sportnews L'Inter ora si interroga sul da farsi Alexis Sanchez, dopo quasi tre settimane di assenza per infortunio, è tornato in campo la scorsa notte nei quarti diAmerica tra Brasile e Cile. Solo un ......dallo stadio Olímpico Pedro Ludovico di Goiânia (Brasile) si gioca alle ore 3.00 italiane della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio e sarà l'ultimo quarto di finale in programma per la...