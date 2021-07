Contro la “passione” al lavoro (Di domenica 4 luglio 2021) Chissà perché il tennis. Probabilmente è un caso, ma è curioso che nelle ultime settimane siano stati due tennisti a far parlare di sé per le loro rinunce. Naomi Osaka – l’atleta donna più pagata di sempre – un mese fa decise di ritirarsi dal Roland Garros. Gianluigi Quinzi, promessa del tennis italiano, vincitore nel 2019 del torneo junior di Wimbledon, ha annunciato l’altro giorno il suo ritiro a soli 25 anni. Entrambi hanno giustificato le loro decisioni con l’intenzione di prendersi cura della propria salute mentale, che sentivano intaccata dall’eccessiva pressione e competizione a cui erano sottoposti. Si scriveva una settimana fa di come i giovani oggi sentano meno la spinta a “fare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Chissà perché il tennis. Probabilmente è un caso, ma è curioso che nelle ultime settimane siano stati due tennisti a far parlare di sé per le loro rinunce. Naomi Osaka – l’atleta donna più pagata di sempre – un mese fa decise di ritirarsi dal Roland Garros. Gianluigi Quinzi, promessa del tennis italiano, vincitore nel 2019 del torneo junior di Wimbledon, ha annunciato l’altro giorno il suo ritiro a soli 25 anni. Entrambi hanno giustificato le loro decisioni con l’intenzione di prendersi cura della propria salute mentale, che sentivano intaccata dall’eccessiva pressione e competizione a cui erano sottoposti. Si scriveva una settimana fa di come i giovani oggi sentano meno la spinta a “fare ...

