Condom nella mela cotta dell’ospedale: DNA incastra responsabili. (Di domenica 4 luglio 2021) Condom nel vassoio del vitto dell’ospedale. Il test del DNA ha individuato i due responsabili che andranno a processo. Era il 27 settembre 2019 quando una paziente dell’ospedale San Luca di Lucca trovò un Condom usato nella propria porzione di mela cotta. La denuncia da parte dell’AUSL Toscana Nord Ovest fu immediata e due anni più tardi, i test del DNA ha permesso di individuare i responsabili. Si tratterebbe di un uomo e di una donna, entrambi di ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)nel vassoio del vitto. Il test del DNA ha individuato i dueche andranno a processo. Era il 27 settembre 2019 quando una pazienteSan Luca di Lucca trovò unusatopropria porzione di. La denuncia da parte dell’AUSL Toscana Nord Ovest fu immediata e due anni più tardi, i test del DNA ha permesso di individuare i. Si tratterebbe di un uomo e di una donna, entrambi di ...

Advertising

advgiornalista : Condom nel vassoio del vitto dell'ospedale. Il test del DNA ha individuato i due responsabili che andranno a proces… - SeokjinOppaWif3 : @PiangoPer7tizi_ @shwasdream @yoongisottonaa No ma i bangtan non sessualizzano mai eh. Non capiscono che a volte ci… -