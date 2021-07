Advertising

webecodibergamo : Con Filippazzi e Les Saponettes via alla rassegna «Fate», Famiglie a Teatro Estate -Video - dive_passion : RT @r_danovaro: Parliamo di Mediterraneo con Sonia Filippazzi su Rai Radio1: inquinamento, giganti del mare e cambiamenti climatici https:/… - massibot : RT @r_danovaro: Parliamo di Mediterraneo con Sonia Filippazzi su Rai Radio1: inquinamento, giganti del mare e cambiamenti climatici https:/… - r_danovaro : Parliamo di Mediterraneo con Sonia Filippazzi su Rai Radio1: inquinamento, giganti del mare e cambiamenti climatici -

Ultime Notizie dalla rete : Con Filippazzi

L'Eco di Bergamo

Sono già stati condannati all'ergastolo,sentenze in primo e secondo grado, 24 repressori, tra ... Questi e la sua compagna Rafaelafurono sequestrati in Uruguay, a maggio del 1977, e da ...... in particolare il mio pensiero va ai colleghi che non ci sono più, a Loredana Dotti, Francescoe Manuela Borlenghi". Abruzzi : "Ho scelto questa professione per il rapportoil ...Diciotto spettacoli in tre location differenti, è Fate (Famiglie a Teatro Estate), la rassegna dedicata alle famiglie voluta dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Bergam ...FATE, la rassegna promossa dal Comune di Bergamo e affidata a Teatro Prova, rilancia spazi geografici e non solo, proponendo alle famiglie un’estate teatrale all’insegna della pluralità e dell’inclusi ...