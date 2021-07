Come completare la sfida del vaccino. Lo spiega Celotto (Di domenica 4 luglio 2021) Praticamente nelle stesse ore, abbiamo letto che circa 300 operatori sanitari e medici di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l’annullamento dell’obbligo vaccinale. E che in Trentino-Alto Adige sono stati sospesi 115 medici no vax. Il vaccino divide, il vaccino preoccupa. Sappiamo che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è stato previsto dall’articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021: “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) Praticamente nelle stesse ore, abbiamo letto che circa 300 operatori sanitari e medici di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l’annullamento dell’obbligo vaccinale. E che in Trentino-Alto Adige sono stati sospesi 115 medici no vax. Ildivide, ilpreoccupa. Sappiamo che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è stato previsto dall’articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021: “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di ...

Advertising

Lara22292519 : Dott @RobertoBurioni ringrazio lei e chi come lei ricorda ogni giorno che dobbiamo completare il ciclo vaccinale. P… - 67_vampirates : pensando a come per una volta che la mia vita andava veramente bene una pandemia globale l'ha rovinata di nuovo e c… - BormoliniRenato : @DiegoFusaro Tutto come previsto tempo fa.... Mancano diverse lettere per completare l'elenco delle varianti... La… - dello__98 : @NandoPiscopo1 @GreenMidnight1 Ma che e c'entra tadic con rebic/Leao. È un 10, mica dà profondità. Come profilo è a… - Kim_Beatrics : Buongiorno moots, come va? Mi vedete? Stamattina sono andata a comprare le ultime cose che mi servivano per complet… -

Ultime Notizie dalla rete : Come completare Tokyo 2020, Sinner da forfait. L'ItalTennis punta su Musetti ... "Per me, come per qualsiasi atleta, l'Olimpiade è una grande occasione, così come lo è sempre ...dalla ITF la sostituzione e lunedì potrà avvicendare in extremis Sinner con Musetti e completare nel ...

Anticipazione seconda dose AstraZeneca nel Lazio: nuovo SMS della Regione, ecco come confermare l'appuntamento ...Salute ha predisposto infatti per tale fascia d'età il mix con Moderna o Pfizer per completare il ... Dubbi tuttavia, come scritto ieri, restano sull'operato della Regione Lazio che ha inviato i ...

Fortnite Stagione 7: Come completare gli incarichi GamerBrain.net KeepKey hardware wallet: cos'è, come funziona, opinioni Cos'è e come funziona Keepkey, vediamo in questa guida completa le caratteristiche e il prezzo di questo bitcoin wallet hardware.

... "Per me,per qualsiasi atleta, l'Olimpiade è una grande occasione, cosìlo è sempre ...dalla ITF la sostituzione e lunedì potrà avvicendare in extremis Sinner con Musetti enel ......Salute ha predisposto infatti per tale fascia d'età il mix con Moderna o Pfizer peril ... Dubbi tuttavia,scritto ieri, restano sull'operato della Regione Lazio che ha inviato i ...Cos'è e come funziona Keepkey, vediamo in questa guida completa le caratteristiche e il prezzo di questo bitcoin wallet hardware.