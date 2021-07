Cirinnà “La mediazione di Renzi per il Ddl Zan è solo una provocazione” (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le mediazioni possibili sono state fatte già tutte alla Camera, con un tavolo aperto a tutte le forze politiche. Iv era presente con la collega Annibali. Abbiamo avuto interlocuzioni con la ministra Bonetti, che ora di fatto viene sbugiardata dalle dichiarazioni di Iv, che alza il prezzo della sua presenza. E’ tattica politica sulla pelle delle persone più fragili e più discriminate come i trans. Mi vergognerei a fare una cosa del genere”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, Monica Cirinnà, senatrice del Pd. “Il problema dei numeri non c’è – ha continuato – se Iv non fa mancare i suoi voti. Lo abbiamo visto nell’ultima fiducia al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le mediazioni possibili sono state fatte già tutte alla Camera, con un tavolo aperto a tutte le forze politiche. Iv era presente con la collega Annibali. Abbiamo avuto interlocuzioni con la ministra Bonetti, che ora di fatto viene sbugiardata dalle dichiarazioni di Iv, che alza il prezzo della sua presenza. E’ tattica politica sulla pelle delle persone più fragili e più discriminate come i trans. Mi vergognerei a fare una cosa del genere”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, Monica, senatrice del Pd. “Il problema dei numeri non c’è – ha continuato – se Iv non fa mancare i suoi voti. Lo abbiamo visto nell’ultima fiducia al ...

