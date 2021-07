Cimitero monumentale di Bergamo, da lunedì 5 luglio chiude alle 19 (Di domenica 4 luglio 2021) Il Cimitero monumentale di Bergamo prolunga l’orario di apertura al pubblico durante il periodo estivo: a partire da lunedì e fino al prossimo 31 agosto i cancelli del principale Cimitero cittadino chiuderanno alle 19. “La scelta del prolungamento dell’orario è data da più fattori – spiega l’Assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni – in primo luogo per dare la possibilità ai visitatori di recarsi al Cimitero anche la sera per evitare che lo facciano nelle ore più calde del giorno. Nello scorso settembre, in secondo luogo, abbiamo rivisto gli orari ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Ildiprolunga l’orario di apertura al pubblico durante il periodo estivo: a partire dae fino al prossimo 31 agosto i cancelli del principalecittadinoranno19. “La scelta del prolungamento dell’orario è data da più fattori – spiega l’Assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni – in primo luogo per dare la possibilità ai visitatori di recarsi alanche la sera per evitare che lo facciano nelle ore più calde del giorno. Nello scorso settembre, in secondo luogo, abbiamo rivisto gli orari ...

jacopogiliberto : RT @Albe_1964: Venezia, cimitero monumentale di San Michele in Isola. Quante volte sono passata davanti a questa lapide andando a trovare p… - MassimodeFavari : RT @Albe_1964: Venezia, cimitero monumentale di San Michele in Isola. Quante volte sono passata davanti a questa lapide andando a trovare p… - AlviseContarini : RT @Albe_1964: Venezia, cimitero monumentale di San Michele in Isola. Quante volte sono passata davanti a questa lapide andando a trovare p… - pinopao : RT @Albe_1964: Venezia, cimitero monumentale di San Michele in Isola. Quante volte sono passata davanti a questa lapide andando a trovare p… - Albe_1964 : Venezia, cimitero monumentale di San Michele in Isola. Quante volte sono passata davanti a questa lapide andando a… -