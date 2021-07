Cile | donna mapuche presiederà la Costituente

Advertising

ANSA Nuova Europa

Una donna mapuche, Elisa Loncón, è stata eletta oggi presidente dell'Assemblea costituente, riunita per avviare i lavori di redazione della nuova Carta costituzionale che dovrà sostituire quella approvata durante la dittatura di Augusto Pinochet. La neo eletta presidente ha sostenuto che "è possibile rifondare il Cile e ripensare al paese".