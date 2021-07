Ciclismo | Elia Viviani | “Ho già i brividi per la cerimonia di apertura La lotta al doping va meglio ma qualche imbecille in gruppo resiste”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 luglio 2021)si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Tokyo che lo vedranno protagonista non solo in pista ma anche fuori nel suo ruolo di portabandiera. Sarà lui, insieme con Jessica Rossi, infatti a rappresentare direttamente la nostra nazionale nel corso delladidella rassegna a cinque cerchi. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il ciclista veronese ha raccontato tutta la sua emozione: “E’ bellissimo, mi sento lusingato e orgoglioso. L’oro di Rio ha lasciato un segno profondo in molte persone e per questo credo che il Coni abbia pensato a me. Sono fiero di essere considerato un atleta ...