Chi è il più passionale nel poggiare le labbra su quelle dell'amato? La parola ai 12 segni (Di domenica 4 luglio 2021) Tavola tratta da “Atlas Coelestis Seu Harmonia Macrocosmica” (1661) di Andrea Cellarius (foto Alamy / Ipa). Estate, tempo di baci. Le stelle convocano i dodici segni zodiacali per orientarsi in questa crescente passione. “Quanti baci esistono?” chiedono. “Uno, il nostro!” ribatte l’Ariete “di foga, furore e coinvolgimento”. E mentre il Leone e il Sagittario applaudono entusiasti, ecco farsi avanti il Toro, pronto all’obiezione: “Peccato che i vostri baci si esauriscano come lucciole sotto il bicchiere. I miei, come quelli del Capricorno, sono attaccamento profondo, affetto che trasmette fiducia.” ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 luglio 2021) Tavola tratta da “Atlas Coelestis Seu Harmonia Macrocosmica” (1661) di Andrea Cellarius (foto Alamy / Ipa). Estate, tempo di baci. Le stelle convocano i dodicizodiacali per orientarsi in questa crescente passione. “Quanti baci esistono?” chiedono. “Uno, il nostro!” ribatte l’Ariete “di foga, furore e coinvolgimento”. E mentre il Leone e il Sagittario applaudono entusiasti, ecco farsi avanti il Toro, pronto all’obiezione: “Peccato che i vostri baci si esauriscano come lucciole sotto il bicchiere. I miei, come quelli del Capricorno, sono attaccamento profondo, affetto che trasmette fiducia.” ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi più Le mille storie di Wimbledon Dopo un anno di stop, è ripartito il torneo più prestigioso del mondo. E non è solo una questione di tennis e fragole con panna, ma anche di ... Come a dire, a chi sapevamo noi, e nel caso non lo sapesse:...

