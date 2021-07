Centri per l'impiego delle Marche: cancellati dagli elenchi migliaia di disoccupati cronici (Di domenica 4 luglio 2021) ANCONA - migliaia di disoccupati non attivi sono stati cancellati dagli elenchi dei Centri per l'impiego delle Marche . Un aggiornamento scattato venerdì che alleggerisce la banca dati di tutte quelle ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 luglio 2021) ANCONA -dinon attivi sono statideiper l'. Un aggiornamento scattato venerdì che alleggerisce la banca dati di tutte quelle ...

Advertising

cirano148 : @BelpietroTweet questo prova che anche menti più lucide,con l’età, cessino di esserlo, lucide Non appartiene alla c… - icesun22812947 : @Gianmar26145917 Pericolosissimi in mano alle “risorse”…che come tali dovrebbero rimanere chiuse,anzi serrate, nei… - LMindreanu : RT @Vitt79209263: I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno riportato 3.907 ricoveri e 750 decessi in persone compl… - TIGHTR0PE__ : domani parto per i centri estivi e voglio staccare completamente dal fandom per un po', se questi decidono di fare… - EniH99 : @nowbacktome_ E non mi venite a dire che non c’è posto per il distanziamento. Vogliamo parlare dei pub, ristoranti… -