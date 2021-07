Cent’anni di Pcc e poco da festeggiare L’opinione di Harth

Leggi su formiche

(Di domenica 4 luglio 2021) Da alcuni mesi il mio sabato mattina era riservato alla scrittura dell’editoriale del lunedì sull’Apple Daily di Hong Kong. Un esercizio non sempre facile, in quanto il senso dell’impotenza e l’irrilevanza dinanzi quanto vivono i suoi cittadini quotidianamente si è rafforzato in modo esponenziale durante quest’ultimo anno. Ne sono stati testimoni gli editoriali di mezzo mondo in questi giorni. Riassumere nel limite delle battute consentite il rovescio completo di un sistema governativo nel giro di un solo anno è un compito arduo, se non addirittura impossibile. Un anno fatto di arresti quasi quotidiani, di processi sempre più di facciata, di notizie che spezzano il cuore. A raccontarlo, ...