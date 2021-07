C’è chi ha un'immunità innata e non si ammalerà mai La scoperta fondamentale per debellare il Coronavirus (Di domenica 4 luglio 2021) Una buona notizia: esiste dentro di noi un’immunità pre-esistente alla Sars Cov-2, una parte della popolazione, sottoposta ad indagine clinca, ha questa “solida” immunità. Lo conferma uno studio, pubblicato a fine giugno dalla prestigiosa rivista Nature, dal titolo “Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust pre-existing... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 luglio 2021) Una buona notizia: esiste dentro di noi un’pre-esistente alla Sars Cov-2, una parte della popolazione, sottoposta ad indagine clinca, ha questa “solida”. Lo conferma uno studio, pubblicato a fine giugno dalla prestigiosa rivista Nature, dal titolo “Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust pre-existing... Segui su affaritaliani.it

Advertising

tancredipalmeri : Quelli che fanno il post partita a Monaco, Quelli che su SportItalia @tvdellosport all’Allianz Arena, Quelli che… - mirkocalemme : 109 gol e 85 assist in 397 gare con il #Napoli, 10 reti e nove passaggi vincenti in 45 presenze con l'#Italia, deci… - corradoformigli : Ci si inginocchia per ricordare la lotta di Luther King. Ci si inginocchia per non rendere vano il sacrificio di Fl… - Ijmerence : Imen Jane non c’è persona più maleducata davvero, ma come osi? Ma come cazzo ti permetti? No vabbè fossi stata in q… - scarlet_sel : Sempre più felice di non sapere chi sia certa gente come quella che c’è ora in tendenza -

Ultime Notizie dalla rete : C’è chi Santa Maria Capua Vetere, le telefonate choc dal carcere: “Ci hanno ammazzato di botte” La Stampa