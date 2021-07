Carmen Consoli, il tremendo e silenzioso dramma: riguarda suo figlio, cos’è successo (Di domenica 4 luglio 2021) Carmen Consoli, non tutti sanno del il silenzioso ‘dramma’: riguarda suo figlio, cosa ha raccontato la cantante. Cantautrice italiana, Carmen Consoli è sicuramente tra i personaggi del panorama musicale più amati ed apprezzati. Non c’è bisogno di presentazioni, dato che, della sua carriera professionale conosciamo molto: l’artista è davvero bravissima e talentuosa! Ma cosa sappiamo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021), non tutti sanno del il’:suo, cosa ha raccontato la cantante. Cantautrice italiana,è sicuramente tra i personaggi del panorama musicale più amati ed apprezzati. Non c’è bisogno di presentazioni, dato che, della sua carriera professionale conosciamo molto: l’artista è davvero bravissima e talentuosa! Ma cosa sappiamo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_Ro_m_i_ : @lebruceditscher @consoli_carmen @elisamas1 Aah no era a mi??????. Perdon - GammaStereoRoma : Carmen Consoli - In bianco e nero - radiocalabriafm : CARMEN CONSOLI - IN BIANCO E NERO - radiocalabriafm : CARMEN CONSOLI - OTTOBRE - radiocalabriafm : CARMEN CONSOLI - PAROLE DI BURRO -