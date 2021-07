Carcere di Santa Maria Capua Vetere, trasferiti circa 30 detenuti vittime di violenze (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – circa 30 detenuti del Reparto Nilo del Carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove il 6 aprile 2020 avvennero violenti pestaggi di reclusi da parte della Polizia Penitenziaria, sono stati trasferiti in altre carceri campane come Carinola (Caserta) e Ariano Irpino (Avellino) e in istituti di altre regioni, come quelli di Modena, Civitavecchia, Perugia. La decisione è stata presa dal Dap d’intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –30del Reparto Nilo deldi(Caserta), dove il 6 aprile 2020 avvennero violenti pestaggi di reclusi da parte della Polizia Penitenziaria, sono statiin altre carceri campane come Carinola (Caserta) e Ariano Irpino (Avellino) e in istituti di altre regioni, come quelli di Modena, Civitavecchia, Perugia. La decisione è stata presa dal Dap d’intesa con la Procura della Repubblica di...

