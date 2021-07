Carbonia | auto prende fuoco dopo scontro frontale Muore una 16enne

Advertising

Gazzetta del Sud

L'incidente è avvenuto questa notte. Al momento non si conosce l'identità della vittima Di: Redazione Sardegna Live Terribile incidente, questa notte, a. Duesi sono scontrate all'incrocio tra via Gramsci e via Satta e una di queste, dopo essere finita contro la vetrina di un'attività commerciale, ha preso fuoco. Per la donna all'interno ......Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno arrestato un 33enne di. ... l'attenzione degli agenti è stata infatti attirata da un'lì parcheggiata con all'interno il ...La squadra di pronto intervento "6A" del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia è intervenuta intorno alle 4.00, a Carbonia, all'incrocio tra via An ...Nello scontro fra due auto sono rimasti feriti altri tre giovani, che sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni ...