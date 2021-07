Canottaggio: gli uomini della squadra di Taranto si aggiudicano la tappa, squadra donne al secondo posto nel mare di casa Campionato italiano lancia dieci remi (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito il comunicato: Domenica 4 Luglio, seconda tappa del Campionato Nazionale lancia 10 remi della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso. Sensazionale performance della squadra maschile, con il prof Boscaino che alza al cielo la coppa della vittoria di questa tappa a Taranto, confermando la superiorità sugli avversari. Le alte temperature della giornata non hanno rallentato l’equipaggio che ha svolto con concentrazione e determinazione le perfette manche ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 luglio 2021) Di seguito il comunicato: Domenica 4 Luglio, secondadelNazionale10Federazione Italianaa Sedile Fisso. Sensazionale performancemaschile, con il prof Boscaino che alza al cielo la coppavittoria di questa, confermando la superiorità sugli avversari. Le alte temperaturegiornata non hanno rallentato l’equipaggio che ha svolto con concentrazione e determinazione le perfette manche ...

Advertising

varesenews : Gli atleti del futuro alla Schiranna con il Festival dei Giovani - senzafollowers : Una volta gli inglesi avevano il rugby, il canottaggio e la caccia alla volpe... ?? #UcrainaInghilterra - News_24it : Stamane il Questore di Latina, Michele Maria Spina, si è recato a Sabaudia per salutare ed esprimere il suo persona… - dumbbac : #Caressa deve aver visto tutte le telecronache di Galeazzi sul canottaggio. È imbarazzante perché non gli riesce ne… - zazoomblog : Canottaggio gli equipaggi dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo: nove barche in gara in Giappone - #Canottaggio… -