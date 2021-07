Can Yaman e Diletta Leotta: il litigio indica che c’è aria di crisi? (Di domenica 4 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, durante la loro vacanza in Turchia, avrebbero conosciuto la famiglia di lui: sembrerebbe dunque procedere tutto per il meglio, se non fosse che i giornalisti hanno assistito ad un litigio fra i due. La storia d’amore fra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice Sky Diletta Leotta prosegue a gonfie L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021)e Can, durante la loro vacanza in Turchia, avrebbero conosciuto la famiglia di lui: sembrerebbe dunque procedere tutto per il meglio, se non fosse che i giornalisti hanno assistito ad unfra i due. La storia d’amore fra l’attore turco Cane la conduttrice Skyprosegue a gonfie L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Novella_2000 : Una fan di Can Yaman festeggia l’addio al nubilato con un fotomontaggio che lo riguarda, lui reagisce (FOTO) - Anna97995969 : RT @Elena90824386: @ko_zyna @izaps76 @YamanManiaPl Grazie per aver usato il mio Tick Tok ?? Tutti per Can Yaman ??#CanYaman #SandokanTheSe… -