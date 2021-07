Calciomercato | si apre l’asta per Damsgaard in Serie A | le big alla finestra

(Di domenica 4 luglio 2021)potrebbe far scatenare un’asta di mercato inA. Sul danese ci sono quattro big del nostro campionatodella Sampdoria, dopo il grande Euro 2020 che sta disputando, può far scatenare una vera e propria asta di mercato tra diversi club diA. Le sue più che positive prestazioni ad Euro 2020 con la Danimarca hanno infatti attirato l’interesse anche di Juventus, Roma, Inter e Milan. A riportarlo è Repubblica. Ferrero avrebbe fissato il prezzo a 30 milioni cash, senza contropartite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il nome di Riccardo Orsolini resta in orbita Lazio. E il Bologna potrebbe abbassare le sue pretese: le ultime La Lazio è alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4 - 3 - 3. Il ...L'ostacolo? Il PSV Eindhoven venderebbe il terzino olandese classe '96 solo a titolo definitivo, 'nonalla formule che vuole l'Inter, come il prestito con diritto di riscatto . Una formula che ...Quando rinnoverà Lorenzo Insigne con il Napoli? La piazza ora scalpita e chiede il rinnovo del contratto del suo talento che sta incantando con la maglia della Nazionale e ha segnato con il classico ' ...Il club giallorosso è alla ricerca di un profilo da affidare a mister José Mourinho in vista dell’inizio della prossima stagione.