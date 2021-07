Advertising

Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - sportli26181512 : Spezia-Thiago Motta, si conta di chiudere con l'allenatore entro lunedì: L'ex centrocampista italo-brasiliano, che… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Pordenone: preso Greco dal Torino: Triennale con i neroverdi per l'ex capitano della Primave… - violanews : Si completa il quadro panchine in #SerieA: #ThiagoMotta allo #Spezia - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Serie A: Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Toro News

Ora di nuovo la Liguria nel suo destino, con lo Spezia che potrebbe rilanciarlo anche inA .PORDENONE - Il Pordenone ha comunicato, mediante il proprio sito web, "l'ingaggio del centrocampista Jean Freddi Greco . Il calciatore, classe 2001, arriva dal Torino a titolo definitivo. Ha firmato ...L'esterno potrebbe non trovare molto spazio in Serie A nella prossima stagione e per questo sarebbe disposto anche a cambiare aria. Eintracht Francoforte su Hauge L'Eintracht Francoforte starebbe per ...Rizza, Donati e Rossi campioni italiani battendo in finale l’Atalanta. «Ecco le nostre storie di sacrifici e successi» ...