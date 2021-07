Calciomercato Roma: per il dopo Spinazzola il sogno è Gosens (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato Roma: il primo nome per sostituire Spinazzola è quello di Robin Gosens ma costa tanto. Ecco i profili sul taccuino di Tiago Pinto Chiariamoci: la Roma aspetterà sempre Leonardo Spinazzola ma è anche vero che se i tempi di recupero saranno confermati (6 mesi) avrà bisogno di un sostituto per spingere forte sull’acceleratore. Il vero sogno del club giallorosso e? Robin Gosens. Il problema pero? e? che il tedesco oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona, ma non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021): il primo nome per sostituireè quello di Robinma costa tanto. Ecco i profili sul taccuino di Tiago Pinto Chiariamoci: laaspetterà sempre Leonardoma è anche vero che se i tempi di recupero saranno confermati (6 mesi) avrà bidi un sostituto per spingere forte sull’acceleratore. Il verodel club giallorosso e? Robin. Il problema pero? e? che il tedesco oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona, ma non ...

