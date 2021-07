Calciomercato Napoli: pronta l’offerta per Grillitsch. I dettagli (Di domenica 4 luglio 2021) Calciomercato Napoli: Giuntoli sta preparando l’offerta per Florian Grillitsch poi si penserà a Berge. Sfumato Basic L’ultimo nome inserito sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il suo Napoli è quello di Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. La duttilita? del nazionale austriaco ha convinto il dirigente napoletano a chiedere informazioni sulla sua posizione. Ha saputo, cosi?, che il contratto del ragazzo scadra? tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e che la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021): Giuntoli sta preparandoper Florianpoi si penserà a Berge. Sfumato Basic L’ultimo nome inserito sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il suoè quello di Florian, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. La duttilita? del nazionale austriaco ha convinto il dirigente napoletano a chiedere informazioni sulla sua posizione. Ha saputo, cosi?, che il contratto del ragazzo scadra? tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e che la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni ...

