Calciomercato Milan – Rafael Leao rifiuta l’Everton | ma spunta l’alternativa

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Ilha già attinto nel gennaio 2020 a questo campionato ricco di giovani in ascesa. Acquistando Alexis Saelemaekers , esterno dell'Anderlecht che da promessa semi - sconosciuta si è riuscito ad ...ISCO AL?/news, piacciono anche James Rodriguez e Coutinho!, KAMARA PIU' VICINO In casasono diversi i reparti in cui si vuole intervenire per rafforzare ...Il club rossonero punta al centrocampista che ha già dato l'ok al trasferimento: piacciono Isco e Damsgaard ma il Diavolo deve anche vendere ...Ore di fermento per ciò che riguarda il calciomercato del Milan: la squadra rossonera punta Dusan Tadic, ma deve risolvere anche alcune situazioni interne.