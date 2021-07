Calciomercato Milan | offerta dalla Bundesliga per Hauge | i dettagli

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - MarSte92__ : RT @MilanNewsit: Sky - L’Eintracht ha offerto 8 milioni per Hauge. Il Milan vuole di più - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, ancora un nome sulla trequarti ???? Si pensa anche ad #Isco #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo La super Coppa America che sta disputando con il Perù ha riattivato i radar del mercato attorno a Gianluca Lapadula . L'ex attaccante dele oggi al Benevento è finito nel mirino del Leicester in Premier League.'Dusan Tadic non è in vendita' . Con queste poche parole Marc Overmars , ds dell' Ajax , allontana il fantasista serbo dalle grinfie del. 'Non lo vendiamo in questa stagione. Abbiamo iniziato insieme qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi . È il cemento tra i mattoni dell'Ajax' , ha proseguito l'ex ...Arrivata la prima offerta ufficiale al Milan per Jens Petter Hauge. Una proposta che ancora non soddisfa le idee di Maldini e Massara ...