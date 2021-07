Calciomercato Milan: il Barcellona offre Coutinho. Sì solo a una condizione (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Barcellona avrebbe offerto Coutinho al Milan. Le ultime sulla trattativa Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Barcellona avrebbe offerto un proprio giocatore al Milan. I catalani, alla presa con lo sfoltimento della rosa, hanno messo sul piatto Coutinho. Ai rossoneri serve un trequartista, ma solo a condizioni economiche vantaggiose. La soluzione più attendibile al momento sarebbe il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ilavrebbe offertoal. Le ultime sulla trattativa Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ilavrebbe offerto un proprio giocatore al. I catalani, alla presa con lo sfoltimento della rosa, hanno messo sul piatto. Ai rossoneri serve un trequartista, maa condizioni economiche vantaggiose. La soluzione più attendibile al momento sarebbe il prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - g_lascala : RT @tom_dimiddio: Presente, passato e futuro ???? Per un tifoso del #Milan come me che lavora nel mondo della comunicazione, l’intervista d… - Daniele20052013 : Milan, trattativa con l’Eintracht per Hauge: i dettagli della prima offerta -