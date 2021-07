Calciomercato Milan – Ecco Tonali: cifre e dettagli del nuovo affare (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà presto, ufficialmente, di nuovo rossonero. Ecco le nuove condizioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Le ultime news suldel: Sandrosarà presto, ufficialmente, dirossonero.le nuove condizioni

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - milansette : Sky - Milan, Tadic ha detto sì ai rossoneri ma l'Ajax non vorrebbe cedere il suo capitano #acmilan #rossoneri - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Milan, #Annuncio sul #Colpo e #Attacco a #Donnarumma | “Mi ha #Deluso” -