Calciomercato Lazio, il Bologna apre per Orsolini. Ecco la situazione (Di domenica 4 luglio 2021) Il nome di Riccardo Orsolini resta in orbita Lazio. E il Bologna potrebbe abbassare le sue pretese: le ultime La Lazio è alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4-3-3. Il più vicino sembra essere Felipe Anderson, ma un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Riccardo Orsolini. Come raccontato da Il Corriere di Bologna, la richieste del Bologna sarebbe di 15 milioni di euro. Le pretese dei felsinei potrebbero però anche abbassarsi, in quanto una cessione sarebbe fondamentale per sbloccare anche il mercato in entrata. L’esterno dei rossoblu ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Il nome di Riccardoresta in orbita. E ilpotrebbe abbassare le sue pretese: le ultime Laè alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4-3-3. Il più vicino sembra essere Felipe Anderson, ma un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Riccardo. Come raccontato da Il Corriere di, la richieste delsarebbe di 15 milioni di euro. Le pretese dei felsinei potrebbero però anche abbassarsi, in quanto una cessione sarebbe fondamentale per sbloccare anche il mercato in entrata. L’esterno dei rossoblu ...

Advertising

sportal_it : Mercato Juve: affondo Lazio per un centrocampista bianconero - mengzifei008 : RT @Gazzetta_it: La Lazio stringe per Hysaj, la prima richiesta di Sarri #calciomercato - NCN_it : #NAPOLI, SFUMA #BASIC. LA #LAZIO SI PREPARA A CHIUDERE PER CIRCA 8 MILIONI: I DETTAGLI #Calciomercato - Manubetis97 : RT @RudyGaletti: ???? Il #Betis, alla disperata ricerca di un difensore centrale, mette in short-list anche #Musacchio. L'ex #Milan, che ha… - laziopress : Calciomercato Lazio, anche i biancocelesti su Kamara: non rinnova con il Marsiglia. Ai francesi piace Escalante… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, il Bologna apre per Orsolini. Ecco la situazione Il nome di Riccardo Orsolini resta in orbita Lazio. E il Bologna potrebbe abbassare le sue pretese: le ultime La Lazio è alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4 - 3 - 3. Il più vicino sembra essere Felipe Anderson, ma un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Riccardo Orsolini. Come ...

Roberto D'Aversa nuovo allenatore della Sampdoria, ecco tutti gli altri tecnici della serie A ... con Sarri che è sbarcato alla Lazio , mentre la Juve ha dato il benservito a Pirlo per riportare ... Protagonista dello "scandalo" della sessione di calciomercato. La Fiorentina infatti ha già fatto in ...

Calciomercato Lazio, da Brandt a Sarabia: il punto sugli esterni La Lazio Siamo Noi Mercato Juve: affondo Lazio per un centrocampista bianconero Federico Bernardeschi nel mirino della Lazio: secondo quanto riporta il Tempo, i biancocelesti hanno effettuato un sondaggio per il centrocampista della Juventus, su spinta di Maurizio Sarri. Il gioca ...

Roberto D’Aversa nuovo allenatore della Sampdoria, ecco tutti gli altri tecnici della serie A Sono stati confermati soltanto 8 allenatori su 20. Tanti i ritorni clamorosi nel nostro campionato, da Mourinho ad Allegri, da Spalletti a Sarri ...

Il nome di Riccardo Orsolini resta in orbita. E il Bologna potrebbe abbassare le sue pretese: le ultime Laè alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4 - 3 - 3. Il più vicino sembra essere Felipe Anderson, ma un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Riccardo Orsolini. Come ...... con Sarri che è sbarcato alla, mentre la Juve ha dato il benservito a Pirlo per riportare ... Protagonista dello "scandalo" della sessione di. La Fiorentina infatti ha già fatto in ...Federico Bernardeschi nel mirino della Lazio: secondo quanto riporta il Tempo, i biancocelesti hanno effettuato un sondaggio per il centrocampista della Juventus, su spinta di Maurizio Sarri. Il gioca ...Sono stati confermati soltanto 8 allenatori su 20. Tanti i ritorni clamorosi nel nostro campionato, da Mourinho ad Allegri, da Spalletti a Sarri ...