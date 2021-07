Calciomercato Juventus | ultimatum per il rinnovo | Rischio tribuna!

(Di domenica 4 luglio 2021), un obiettivo dei bianconeri alle prese con unper ildi contratto: può finire in tribuna Non sarà unscintillante in casa, lo si… L'articoloper ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - Gazzetta_it : Pjanic può tornare alla Juve: il Barça lo 'regala', Allegri sorride - Eurosport_IT : E #Ronaldo intanto potrebbe davvero rimanere alla Juventus??? #Calciomercato | #SerieA - ReTwitStorm_ita : - AnnaMariajuve : RT @Gazzetta_it: Pjanic può tornare alla Juve: il Barça lo 'regala', Allegri sorride -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

LE OCCASIONI - Solamente nel caso in cui l'attuale stallo dovesse risolversi, con Allegri e i bianconeri disposti ad acconsentire all'uscita di Perin, laandrebbe alla ricerca di un ...Questi 50/60 milioni, uniti ai 18 complessivi che entreranno dagli affari con, Nantes e Verona per Chiesa, Lafont e Ceccherini , dovrebbero portare un tesoretto di circa 70 milioni.L’arbitro tedesco ha già diretto la finale fra Juve e Real a Cardiff, ma anche l’Italia contro la Spagna nella qualificazione ai Mondiali 2018 ...Nelle ultime ore, è circolato il nome di Gianluca Frabotta della Juventus per la Roma per sostituire l'infortunato Leonardo Spinazzola ...