Calciomercato – Dalla Spagna: “Pjanic via a zero, ci sono tre club italiani” (Di domenica 4 luglio 2021) Rumors di Calciomercato Dalla Spagna. Il Barcellona vorrebbe liberarsi di Miralem Pjanic: anche il Milan interessato al centrocampista Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Rumors di. Il Barcellona vorrebbe liberarsi di Miralem: anche il Milan interessato al centrocampista

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dalla Pjanic Inter, dalla Spagna: "Il Barça può liberarlo a costo zero" Per quanto riguarda chi sarà alla ricerca di colpi a basso costo, direttamente dalla Spagna Mundo Deportivo fa il nome di Miralem Pjanic , centrocampista trasferitosi al Barcellona la scorsa estate ...

Calciomercato, il Brescia guarda all'estero e studia il "caso" Donnarumma Il mercato del Brescia offre sempre nuovi spunti di interesse. Trattative in continua evoluzione , che vengono affiancate, quasi in parallelo, dalla vicenda legata che sta richiamando in modo particolare l'attenzione generale come il riscatto di Tonali da parte del Milan . Dopo tanti incontri, finalmente la questione è stata risolta e l'...

Calciomercato Roma, dalla Spagna | Accordo già raggiunto: costa 50 milioni AsRomaLive.it TC - Pescara, in arrivo Cheddira dal Parma: affare in prestito secco Nove reti messe a segno per Walid Cheddira con la maglia del Mantova, una grande stagione per l'ex Renate prima del ritorno al Parma per fine prestito. Secondo quanto raccolto dalla redazione ...

Calciomercato Cremonese, conferme sul ritorno | Gioiello dalla Spagna! Giungono conferme alle indiscrezioni raccolte da SerieBnews.com: Rey Manaj è sempre più vicino al ritorno alla Cremonese.

