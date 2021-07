Calciomercato Atalanta | obiettivo Pobega

(Di domenica 4 luglio 2021) BERGAMO - L'si sta muovendo in modo rapido per arrivare al milanista Tommaso, in prestito allo Spezia nell'ultimo anno. I rossoneri vogliono 12 milioni ma i bergamaschi contano di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

BERGAMO - L'si sta muovendo in modo rapido per arrivare al milanista Tommaso Pobega , in prestito allo Spezia nell'ultimo anno. I rossoneri vogliono 12 milioni ma i bergamaschi contano di far abbassare ...'A proposito di canali preferenziali, non può essere tralasciato quello con l'. E, a Bergamo, hanno dimostrato di saper 'pescare' molto bene. Con Hateboer fermo ai box, infatti, ecco che a ...Ci riferiamo a Leonardo Spinazzola, trascinatore dei capitolini e della Nazionale italiana fino al minuto ’76 dei quarti di finale contro il Belgio. La Roma stava valutando già ...Il trequartista ucraino ha deluso. La Dea conta di rivedere la versione extralusso mostrata in campionato Non per tutti gli atalantini è stato un Europeo da ricordare. Per Ruslan Malinovsky è stato un ...