Calabria: crisi nera nel centro-sinistra dopo l'abbandono di Ventura (Di domenica 4 luglio 2021) La neocandidata si ritira dalla corsa per la presidenza della Regione. Avrebbero pesato alcune interdittive antimafia indirizzate ad aziende riconducibili al gruppo imprenditoriale di famiglia. Ciconte: «Serve un progetto alternativo per riaggregare le forze pulite di questa terra» Di coraggio, Maria Antonietta Ventura ne aveva avuto fin troppo. Ad accettare la candidatura, appena due settimane addietro. E a rinunciare alla corsa alla presidenza della regione Calabria, soltanto qualche ora fa. Con questo nuovo colpo di scena, il fronte del centro sinistra regionale (Pd 5Stelle e Leu) appare nuovamente disorientato, ...

