Caccia | laser | missili | i nuovi jolly militari della Cina

(Di domenica 4 luglio 2021) Un discorso fiume durato più di un’ora, interrotto, di tanto in tanto, dagli applausifolla sottostante. In piedi a poca distanza dal ritratto di Mao Zedong, sul terrazzoPortaPace Celeste, nella centralissima Piazza Tienanmen, cuore di Pechino, Xi Jinping ha sfoggiato il megliosua dialettica. Il presidente cinese non solo InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caccia laser

InsideOver

Non serve unper fermare questi ragazzi. Ma fatelo, cari Vigili Urbani, per la loro salute e ... arriva il click day: come fare per ottenere il rimborso ATTUALITA' Bonus bici, a L'Aquila è...Da sempre adi gadget assurdi ma bellissimi, noi di Tom's abbiamo deciso di aiutarvi nella ... action figure e tutto quello che di Star Wars è abbastanza noto , eccezion fatta per le spade,...