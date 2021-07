Burioni sulla variante Delta: «Non fate i fenomeni o vi pentirete. Il governo valuti subito l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso» (Di domenica 4 luglio 2021) Il timore di non raggiungere quanto prima una sufficiente copertura di vaccinati contro la Covid-19 alimenta da mesi il dibattito sull’obbligo vaccinale da estendere a tutta la popolazione italiana. Ma ora, secondo il professor Roberto Burioni, sembra esserci un pericolo in più da considerare affinché la misura, già introdotta per gli operatori sanitari, diventi valida per tutti e nel più breve tempo possibile. È la variante Delta, mutazione del virus che sta mettendo nuovamente in ginocchio il Regno Unito e che attualmente risulta presente in ben 16 Regioni italiane. «Se come pare la ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Il timore di non raggiungere quanto prima una sufficiente copertura di vaccinati contro la Covid-19 alimenta da mesi il dibattito sulda estendere a tutta la popolazione italiana. Ma ora, secondo il professor Roberto, sembra esserci un pericolo in più da considerare affinché la misura, già introdotta per gli operatori sanitari, diventi valida pere nel più breve tempo possibile. È la, mutazione del virus che sta mettendo nuovamente in ginocchio il Regno Unito e che attualmente risulta presente in ben 16 Regioni italiane. «Se come pare la ...

