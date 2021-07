Bufera ad alta quota Martina e Paola muoiono di freddo a 29 e 28 anni

(Di domenica 4 luglio 2021) Tragedia sul Monte Rosa. Maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di: a lanciare l’allarme il gruppo di alpinisti rimasto bloccato sulla catena montuosa. Le condizioni meteorologiche non permettono il soccorso dell’elicottero, quindi le ricerche del Soccorso alpino valdostano sono proseguite a piedi. Una vicenda con un triste epilogo quella accaduta a circa 4.000 metri, sul Cristo delle Vette. Perdono la vita due italiane di origini piemontesi,Svilpo, di 29, residente a Crevoladossola (Verbania), eViscardi, di 28, residente a Trontano (Verbania). Per Valerio ...

nonmiricordo54 : @OfficialTozzi @albertomassi2 Mai stato in alta montagna sotto una bufera, suppongo -

