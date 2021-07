Britney Spears | la madre | «Sono molto preoccupata»

(Di domenica 4 luglio 2021) «Non so cosa pensare, provo dolore e preoccupazione». Eccole le parole di Lynne Spears, mamma di Britney Spears, consegnate al magazine The New Yorker in un’intervista successiva all’ultima decisione presa dal tribunale sulle sorti di sua figlia Britney. La popstar, dal 2008 sottoposta alla conservatorship del padre, una forma di tutela legale di norma esercitata su chi ha disturbi mentali, chiede libertà.

andysalaher : Te odio Papà de Britney Spears #FreeBritney - theciullos : sempre più convinto che Britney Spears abbia inventato la musica metal con Stronger. - Christian91ce : TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SULLA CONSERVATORSHIP DI Britney Spears! ... - Lodamarco1 : RT @CostanzaRdO: Confrontare video sexy di Britney Spears e Justin Timberlake dello stesso periodo è molto istruttivo. JT è considerato un… - CostanzaRdO : Confrontare video sexy di Britney Spears e Justin Timberlake dello stesso periodo è molto istruttivo. JT è consider… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Music Fanpage

Il dramma di, da 10 anni sotto la custodia della famiglia, sta tutto nella telefonata alla polizia il giorno in cui ha accusato il padre Jamiedi impedirle di vivere. 'Sono una vittima', ...... una sorta di angelo sterminatore, le cui azioni sono sottolineate anche dalla colonna sonora di Anthony Willis ,con le canzoni delle Spice Girls , di, e in particolare quella finale ...Le parole di Lynne Spears sulla controversa conservatorship dell'ex marito Jamie Spears e la richiesta di tornare a vivere la vita in libertà di sua figlia Britney ...KENTWOOD, LA - Personaggio ancora più silenzioso della figlia, la madre di Britney Spears si è espressa per le prima volta da quando la cantante americana ha detto pubblicamente di non voler più riman ...